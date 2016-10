ORF 1 03:20 bis 04:00 Krimiserie Covert Affairs Nur ein hellblauer Punkt USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Actionserie Annie ermittelt bei der NASA: Sie soll herausfinden, wie die kolumbanischen Rebellen der FARC an wichtige Daten kommen konnten. Dazu führt sie Interviews mit potentiellen Tätern durch. Sie bekommt Unterstützung von ihrer neuen Kollegin Reva Kline. Diese hält einen Mann namens Will für den Verräter. Annie organisiert sich eine Einladung in sein Haus. Durch Ablenkung verschafft sie Jai die nötige Zeit, um Wanzen im Haus zu platzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Anne Dudek (Danielle Brooks) Kari Matchett (Joan Campbell) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Sendhil Ramamurthy (Jai Wilcox) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Jaimie Alexander (Reva Kline) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Félix Enríquez Alcal Drehbuch: Dana Calvo Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 413 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 208 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 143 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 78 Min.