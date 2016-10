ORF 1 01:10 bis 01:55 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der unsichtbare Hacker USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der vermeintliche Autodieb Ricky wird in einem gestohlenen Ferrari erschossen. Schon kurze Zeit später stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um den Undercover-Cop Jon Campbell handelt, der einem Hehler-Kartell auf der Spur war. Offenbar ist seine Identität durch einen Hacker-Angriff aufgeflogen. Und prompt wird das Netzwerk des ganzen Reviers gehackt, das einen weiteren Undercoveragenten in große Gefahr bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Regina Taylor (Mrs. Campbell) Sean Cullen (Lieutenant Monahan) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Norman Buckley Drehbuch: Jeff Rake Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12