ORF 1 17:35 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Die Sippe auf Safari USA 2000 Dolby Untertitel Die Simpsons haben eine Reise nach Afrika gewonnen. Als sie sich verirren, treffen sie auf die Affenforscherin Dr. Bushwell. Diese lässt ihre tierischen Schützlinge in einer Diamantenmine schuften. Mit Hilfe von Greenpeace wird Dr. Bushwell gestellt. Die Forscherin versucht sich mit Diamanten freizukaufen. Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6