ORF 1 13:30 bis 13:50 Comedyserie The Millers Sex mit Dolan USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Nathans Chef, Ed Dolan, möchte nach seiner Scheidung wieder auf die Pirsch gehen, und Nathan soll ihn dabei begleiten. Da es Nathan peinlich ist, bitte er seine Eltern um Hilfe. Alles sieht nach einem zufälligen Treffen aus. Und wie geplant verstehen sich Tom und Ed auf Anhieb. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass Ed bei Carol übernachtet hat. Nathan ist entsetzt. Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Jeffrey Tambor (Ed Dolan) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Austen Earl Kamera: Gary Baum