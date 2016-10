ORF 1 09:00 bis 09:45 Jugendserie O.C., California Die Parallelwelt USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Es ist wieder mal Weihnukkah. Bei dem Versuch die Festtagsbeleuchtung am Haus anzubringen, stürzen Ryan und Taylor vom Dach. Beide verlieren das Bewusstsein, finden sich jedoch auf wundersame Weise in einer Parallelwelt wieder. Dort läuft jedoch alles anders als gewohnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Nichol Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Rachel Bilson (Summer Roberts) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: J. J. Philbin, John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6