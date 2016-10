ORF 1 03:20 bis 04:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Ikarus USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Während der Voraufführung des Broadway-Stückes "Ikarus" ereignet sich ein tragischer Zwischenfall. Ein Sicherungsseil reißt und Hauptdarsteller Marc Landry stürzt vor aller Augen in den Tod. Als herauskommt, dass der Haltegurt manipuliert wurde, ist die Unfalltheorie vom Tisch. Offenbar waren viele an der Produktion Beteiligten mit Landrys schauspielerischer Leistung unzufrieden. Überhaupt brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jay O. Sanders (Captain Joseph Hannah) Julia Ormond (Dr. Paula Gyson) Billy Magnussen (Marc Landry) Michael Panes (Roger Porter) Christopher McDonald (Evan Korman) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Julie Martin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 402 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 202 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 132 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 87 Min.