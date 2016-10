ORF 1 19:15 bis 19:54 Magazin Sport am Sonntag A 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 16. Oktober 2016 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit "Alles Fußball" und den Highlights und allen Toren der 11. Runde. Danach steht um 19.15 Uhr "Sport am Sonntag" mit folgenden Themen auf dem Programm: Formel 1: Toto Wolff live zu Gast Der Mercedes-Boss über brisante Stallduelle, das Streben nach Perfektion und die Zukunft der Formel 1. Ski alpin: Start in die WM-Saison Die ÖSV-Stars holen sich den letzten Feinschliff für den Weltcup-Auftakt in Sölden am 22. Oktober (ab 9.30 Uhr live in ORF eins). Tennis: Österreichs Damen im Out Mira Antonitsch und Barbara Haas - zwei Talente als Hoffnungsträgerinnen für den Weg aus der Krise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Boris Kastner-Jirka Gäste: Gäste: Toto Wolff (Motorsportchef bei Mercedes) Originaltitel: Sport am Sonntag