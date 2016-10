ORF 1 16:25 bis 18:30 Fußball Fußball Bundesliga live 11. Runde: Mattersburg - Austria Wien Das Spiel A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Die SV Mattersburg befand sich nach dem 8. Spieltag mit nur vier Punkten auf dem Konto im Tabellenkeller der Bundesliga. Die Grün-Weißen erkämpften nur einen Sieg und ein Unentschieden in acht Begegnungen. Am 2. Spieltag im ersten Aufeinandertreffen der diesjährigen Saison wurden die Mattersburger von Austria Wien mit 3:1 besiegt. Jetzt ist die Zeit für die Revanche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Pariasek, Analyse: Helge Payer