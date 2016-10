ORF 1 14:15 bis 16:00 Komödie Big Mamas Haus - Die doppelte Portion USA 2011 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Schlagfertig turbulenter dritter Teil der 'Big Mama'-Reihe. Star-Comedian Martin Lawrence ('Bad Boys', 'Der Diamantencop') und Jungstar Brandon T. Jackson ('Percy Jackson') tauchen als Frauen verkleidet in einer Kunsthochschule für Mädchen unter. Slapstick, Gags und Wortwitz sorgen für beste Unterhaltung. FBI-Agent Malcolm läuft eine brisante Undercover-Mission völlig aus dem Ruder. Sein Stiefsohn Trent wird zudem Zeuge des Mordes an einem Informanten und ist fortan im Visier gnadenloser Krimineller. Da sich wichtiges Beweismaterial in einem Mädcheninternat für schöne Künste befinden soll, kommt Malcolm die rettende Idee: Als "Big Mama" übernimmt er dort die Stelle einer Anstandsdame und bringt gleich Trent als "Großnichte Charmaine" mit. Dieser hat als neue Schülerin im XXL-Format zahlreichen Versuchungen zu widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lawrence (Malcolm / Big Momma) Brandon T. Jackson (Trent / Charmaine) Jessica Lucas (Haley) Michelle Ang (Mia) Portia Doubleday (Jasmine) Emily Rios (Isabelle) Ana Ortiz (Gail) Originaltitel: Big Momma's House 3 - Like Father, Like Son Regie: John Whitesell Drehbuch: Matthew Fogel, Don Rhymer, Darryl Quarles Kamera: Anthony B. Richmond Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12