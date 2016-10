ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie How I Met Your Mother Wunder über Wunder USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kurz nach seiner Trennung von Stella hat der Weiberheld Ted einen Unfall und wird ins Krankenhaus gebracht. Als erste besucht ihn seine Ex-Freundin Stella. Dann kommt Barney, der von Teds Unfall gehört hat und auf dem Weg ins Krankenhaus selbst von einem Bus angefahren worden ist. Am Bett des verletzten Ted kommt es zu einer Versöhnungsszene zwischen den beiden Freunden Ted und Barney. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Sarah Chalke (Stella Zinman) John Getz (Bob Hewitt) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12