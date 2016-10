ORF 1 20:15 bis 21:50 Komödie Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft USA, IND 2013 2016-10-17 10:25 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Vince Vaughn und Cobie Smulders in einer herzlichen Familiengeschichte der anderen Art: David arbeitet als Fahrer in der Metzgerei seines Vaters, ist hoch verschuldet und steckt mitten in einer Findungsphase. Da taucht ein Anwalt auf und eröffnet David, dass seine Samenspende vor 20 Jahren sehr erfolgreich war: Er ist der leibliche Vater von sage und schreibe 533 Kindern. Der liebeswerte Schluffi beschließt, seinen Vater-Pflichten - wenn auch leicht verspätet - nachzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (David) Chris Pratt (Brett) Cobie Smulders (Emma) Jack Reynor (Josh) Andrzej Blumenfeld (Mikolaj) Simon Delaney (Victor) Bobby Moynihan (Aleksy) Originaltitel: Delivery Man Regie: Ken Scott Drehbuch: Ken Scott Kamera: Eric Edwards Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 6