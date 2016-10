ORF 1 15:15 bis 15:35 Comedyserie Mad Love Der Spion, der mich liebte USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Durch einen gemeinsamen Fall ist Ben gezwungen, mit seiner Ex-Freundin zusammenarbeiten. Oft müssen die zwei bis spät in die Nacht schuften. Kate passt das gar nicht. Rasend vor Eifersucht sucht sie nach Möglichkeiten, die beiden unbemerkt zu beobachten. Connie hat den charmten und äußerst attraktiven Chiropraktiker Dave kennengelernt. Sie verliebt sich Hals über Kopf, doch leider gibt es auch einen Haken an der Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Biggs (Ben Parr) Sarah Chalke (Kate Swanson) Judy Greer (Connie Grabowski) Tyler Labine (Larry Munsch) Troy Williams (Rob) Rachel Boston (Erin Sinclaire) Katie Walder (Weißer Wal) Originaltitel: Mad Love Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Malmuth Kamera: Tony Yarlett Musik: John Swihart