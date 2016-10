ORF 1 13:10 bis 13:50 Familienserie The Secret Life of the American Teenager Das frischgebackene Ehepaar USA 2011 Stereo 16:9 Merken Das frisch gebackene Ehepaar Ben und Adrian wird freudig von seinen Mitschülern empfangen. Adrian ist überglücklich darüber. Ihre Schwangerschaft läuft hingegen weitaus weniger reibungslos ab, als angenommen. Amy fürchtet, dass Ricky sie verlässt, sollte er eines Tages aufs College wechseln. Auch wenn sie im Bett nicht zu harmonieren scheinen, beschließen Madison und Jack indes, weiterhin ein Paar zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Amy Juergens) Ken Baumann (Ben Boykewich) Mark Derwin (George Juergens) India Eisley (Ashley Juergens) Greg Finley (Jack Pappas) Daren Kagasoff (Ricky Underwood) Megan Park (Grace Bowman) Originaltitel: The Secret Life of the American Teenager Regie: Gail Bradley Drehbuch: Brenda Hampton Kamera: William L. Asman Musik: Dan Foliart