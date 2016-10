ORF 2 00:05 bis 00:55 Serien Gomorrha Folge: 1 Der Unsterbliche I, D 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Mafiaserie Angelehnt an seinen gleichnamigen Tatsachenroman gibt Autor Roberto Saviano Einblick in Italiens kriminelle Schattenwirtschaft - aufrüttelnd, lebensnah und gnadenlos direkt: Auf Neapels Straßen hält der mächtige Pate Pietro Savastano das Heft fest in der Hand. Als ein Konkurrent die fein abgesteckten Grenzen überschreitet, setzt ein Denkzettel Pietros eine Spirale der Gewalt in Gang. Um seine Familie ernähren zu können, hat sich der 30-jährige Ciro, wie viele andere in Neapels Problemviertel Scampia auch, der Mafia angeschlossen. Im Auftrag von Clanchef Pietro Savastano begeht er als Mann fürs Grobe tagtäglich Kapitalverbrechen - stets im vollen Bewusstsein, dass ihm jede Straftat zugleich selbst das Leben kosten kann. Als Ciro zusammen mit seinem väterlichen Freund Attilio einem aufmüpfigen Rivalen Don Pietros eine schmerzhafte Lektion erteilt, zeigt sich, wie schwierig es selbst für einen erfahrenen Patron wie Pietro ist, die zerstörerischen Kräfte in Balance zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Stefano Bises Kamera: Paolo Carnera, Michele D'Attanasio Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 16