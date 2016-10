ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Ballmoden-Model Christine Kauffmann / Pater Ferdinand Karer zum "Jahr der Barmherzigkeit" A 2016 2016-10-20 04:35 Stereo 16:9 Merken Vicky Leandros zu Gast im Studio: Mehr als 55 Millionen Tonträger hat Schlagersängerin Vicky Leandros in ihrem Leben schon verkauft. Seit über 50 Jahren begeistert die griechisch-deutsche Doppelstaatsbürgerin ihr Publikum. Österreichische Fans dürfen sich heuer auf ein Weihnachtskonzert mit Vicky Leandros am 19. Dezember in der Wiener Votivkirche freuen. Was ihr Weihnachten bedeutet, erzählt die erfolgreiche Künstlerin bei Wolfram Pirchner. Ballmoden-Model Christine Kauffmann: Schauspielerin Christine Kaufmann in ganz neuer Rolle - als Fotomodel für Ballmode - "heute leben" berichtet vom Fotoshooting. Pater Ferdinand Karer zum "Jahr der Barmherzigkeit": Pater Ferdinand Karer hat das kirchliche "Jahr der Barmherzigkeit" zum Anlass genommen, zwei Monate lang von Oberösterreich nach Rom zu pilgern, sich die neuen Grenzen am Brenner anzusehen und interessante Menschen kennenzulernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Vicky Leandros (Schlagersängerin) Originaltitel: heute leben