ORF 2 11:55 bis 12:40 Politik Report Koalition unter Stress / Schulreform / Start-up Boom / Problem Zweitwohnsitze A 2016 Wh. am 19.Oktober, ORF2 Stereo 16:9 Ob Budgetrede, Mindestsicherung oder Jobs für Asylwerber, immer öfter werden atmosphärische Differenzen innerhalb der rot-schwarzen Koalition deutlich. Es begann mit der von Kanzler Kern geforderten Wertschöpfungsabgabe, die von Vizekanzler Mitterlehner als "Maschinensteuer" vehement abgelehnt wurde, nahm Fahrt auf mit der Kritik an SPÖ-Positionen in der Budgetrede des Finanzministers und erreichte den vorläufigen Höhepunkt mit einem Schlagabtausch zwischen Kanzler und Vizekanzler im Parlament. Die Unstimmigkeiten spitzen sich zu. Die Spekulation um Neuwahlen schürt das Misstrauen zwischen den Koalitionspartnern. Ein Bericht von Ernst Johann Schwarz und Martin Pusch. Moderation: Susanne Schnabl Gäste: Gäste: Georg Niedermühlbichler (SPÖ-Bundesgeschäftsführer), Werner Amon (ÖVP-Generalsekretär) Originaltitel: Report