ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Feuer wie vor 5.000 Jahren / Handysucht bei Kindern / Oktober - Wandermonat A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Im Ötzi-Dorf versuchen Lukas Schweighofer und Sabine Amhof frühmorgens Feuer wie vor 5.000 Jahren zu machen - passend dazu ist ein Ötzi-Darsteller zu Gast im mobilen Studio. "Handysucht bei Kindern" ist das Tagesthema am Mittwochmorgen, denn immerhin drei Prozent aller Jugendlichen sollen handysüchtig sein, das geht aus aktuellen Untersuchungen der Uniklinik Innsbruck hervor. Wann sollen Kinder mit einem Smartphone spielen und wie lange? Wie erkenne ich, dass mein Kind zu oft und zu lange im Internet ist? Antworten gibt's vom Experten. Der Oktober ist ein typischer Wandermonat: Karl Gabl, der Schönwetterguru und "Sturmprophet" der Bergsteiger, gibt Tipps für eine sichere Bergtour. Stargäste am Mittwochmorgen sind Schlagersänger Gilbert und die Welt- und Europameister im Naturbahnrodeln, die Brüder Thomas und Gerald Kammerlander, die am Ende der Sendung ein besonderes Duell austragen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Amhof, Lukas Schweighofer Gäste: Gäste: Karl Gabl (Schönwetterguru und "Sturmprophet" der Bergsteiger), Gilbert (Schlagersänger), Thomas Kammerlander (Welt- und Europameister im Naturbahnrodeln), Gerald Kammerlander (Welt- und Europameister im Naturbahnrodeln) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 278 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 38 Min.