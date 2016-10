ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Wildes Venedig A 2014 2016-10-18 01:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Hinter der malerischen Kulisse aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert ein bis heute kaum erforschter Kosmos, bevölkert von einer aussergewöhnlichen Menagerie von Lebewesen, allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Sie leben mitten in der Stadt, tauchen unter ihr hinweg oder blicken von hoch oben aus der Luft auf sie herab. Wer hätte in der Lagune von Venedig Korallenriffe vermutet? Wer hätte gedacht, dass die Sandbänke und Inseln Lebensraum für eine Vielzahl von Wildtieren sind, von Füchsen über Marder bis hin zu den Abertausenden von Zugvögeln? Wer kennt schon die bunte Tierwelt der versteckten Gärten Venedigs? Der Film erforscht das weitgehend unbekannte Venedig der Tiere und entdeckt das wilde Tierleben auf den stillen Laguneninseln abseits des Touristentrubels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Venedig Regie: Klaus Steindl