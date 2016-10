ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Maya Hakvoort feiert 50. Geburtstag / Landwirtschaft zieht Unwetterbilanz / Kochen - Wildsuppe A 2016 2016-10-18 04:35 Stereo 16:9 Merken Rainhard Fendrich zu Gast im Studio: Mit seinem 17. Album "Schwarzoderweiß" nimmt sich der Liedermacher wieder einmal kein Blatt vor den Mund - in "heute leben" spricht er darüber. Maya Hakvoort feiert 50. Geburtstag: Musicalstar Maya Hakvoort feiert mit Freunden und Kollegen ihren Jubeltag - "heute leben" ist mit Kamerateam dabei. Landwirtschaft zieht Unwetterbilanz: Für so manchen Landwirt - vor allem in der Steiermark - war 2016 ein annus horribilis. Der seit mehr als 40 Jahren tätige Weinbauer Helmut Rossmann aus Bierbaum etwa hat noch nie einen derartigen Ertragsverlust verzeichnen müssen: Je nach Lage hat er zwischen 80 und 100 Prozent Ernteausfall. Schuld war der Spätfrost Ende April - ein paar eisige Nächte, die den Wein- und Obstbauern finanziell schwer zugesetzt haben. "heute leben" besucht die am stärksten betroffenen Gebiete in der Steiermark, live im Studio bilanziert Dr. Kurt Weinberger, Generaldirektor der Österreichischen Hagelversicherung, den Gesamtschaden für die Landwirtschaft in ganz Österreich. Kochen - Wildsuppe: Mohnwirtin Rosi Neuwiesinger bereitet eine Wildsuppe zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Rainhard Fendrich (Liedermacher) Originaltitel: heute leben