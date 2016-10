ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2554 D 2016 2016-10-19 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Adrian gelingt es nicht, Desirée zu besänftigen. Er versichert Clara aber, seiner eifersüchtigen Freundin nichts von Mellis Krankheit zu erzählen. Als Adrian Desirée am Tag darauf versetzt, um mit Clara nach der verschwundenen Melli zu suchen, ist Desirée sichtlich verstimmt. Doch Melli geht es gut, sie hatte nur einen schönen Ausflug mit Alfons und Hildegard. Als sie wieder im "Fürstenhof" auftaucht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen der erleichterten Clara und Adrian, den Desirée erneut beobachtet - Werner verteidigt sich vor André und möchte ihn davon überzeugen, dass er nicht mit Nadine unter einer Decke steckt. Er äußert die Vermutung, dass Beatrice eine Intrige eingefädelt haben könnte - doch André glaubt seinem Bruder kein Wort. Als es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen Werner und ihm kommt, reicht André die Kündigung ein. Natascha nimmt Fabien bezüglich seines Stipendiums vor Michael in Schutz. Da Fabien glaubt, er sei als Stipendiat bei der Stiftung angenommen worden, möchte er eine kleine Party geben. Natascha erlaubt ihm die Feier, doch als Fabien eine teure Flasche ihres Champagners leert, ist sie alles andere als begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sturm der Liebe