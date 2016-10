ORF 2 05:35 bis 05:55 Magazin heute konkret A 2016 Stereo 16:9 Merken Wenn Schmerzmittel krank statt gesund machen: Zwei Tonnen Medikamente pro Tag - dieses Ergebnis einer aktuellen Studie des Umweltbundesamts lässt aufhorchen! Allein bei den Schmerzmitteln ist der Verbrauch in den vergangenen Jahren enorm angestiegen: Rund 245 Tonnen werden - so die Studie - bei uns jährlich geschluckt. Fragt sich: Sind wir alle ständig von Schmerzen geplagt, wird oft zu schnell ein Mittel eingenommen oder verschrieben und wie gehen chronische Schmerzpatienten mit ihrem Leiden um? Onka Takats hat für "heute konkret" recherchiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Originaltitel: heute konkret