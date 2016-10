ORF 2 23:10 bis 00:05 Magazin Kulturmontag Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen / 70 Jahre Elfriede Jelinek - Versuch einer Würdigung / Viennale 2016: 54. Ausgabe des rot-weiß-roten Filmfestivals / Viennale im ORF / "Macondo" - Spielfilmdebüt von Sudabeh Mortezai / "Macondo" - Spielfilmdebüt Sudabeh Mortezai A 2016 2016-10-17 02:20 Stereo 16:9 Merken Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen Wie wird man in unserer Gesellschaft Tieren gerecht, wie geht man mit ihnen richtig um? Ein Thema, das den deutschen Starphilosophen Richard David Precht seit Jahrzehnten beschäftigt. "Tiere denken" heißt sein neues Buch, in dem er einen radikal neuen Zugang zu Tierrechten einfordert. Der "Kulturmontag" setzt einen Themenschwerpunkt im Zeichen der Tiere und befasst sich u. a. damit, was Tierrechtler antreibt und warum die Positionen von Tierschützern oft ganz andere sind als jene von begeisterten Haustierhaltern. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit dem ständig wachsenden Markt für Veganer und den dahinterstehenden Lebenskonzepten. Richard David Precht spricht im Studio über sein neues Werk, das am Sendetag erscheint. 70 Jahre Elfriede Jelinek - Versuch einer Würdigung Sie verweigert sich den Medien, gibt, seit sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, Journalisten keine Interviews mehr. Doch Elfriede Jelinek schweigt nicht. Beredt sind ihre Kommentare zum aktuellen Zeitgeschehen auf ihrer Homepage, brillante Gesellschaftsanalysen ihre Stücke. Anlässlich ihres 70. Geburtstags stellt der "Kulturmontag" die Frage: Wie wurde aus einer "staatlich geprüften Organistin" eine weltberühmte Schriftstellerin? Wie entwickelte sie diese ganz eigenständige Synthese aus experimenteller und engagierter Literatur, die der vielgeschmähten "Nestbeschmutzerin" später den Nobelpreis einbrachte? Zu Wort kommen mit Schriftsteller Gustav Ernst und Filmregisseur Franz Novotny zwei frühe Weggefährten Elfriede Jelineks. Zum ästhetischen und politischen Selbstverständnis der Autorin nimmt die Jelinek-Expertin Pia Janke Stellung. Und als Vertreterin einer jüngeren, feministisch motivierten Autorinnen-Generation erzählt Julya Rabinowich, wie wichtig Elfriede Jelinek für das eigene Schreiben war. Der "Kulturmontag" fokussiert in seinem Beitrag vor allem auf das Frühwerk der Nobelpreisträgerin - und hat dabei auch Überraschendes gefunden. Viennale 2016: 54. Ausgabe des rot-weiß-roten Filmfestivals Am 20. Oktober eröffnet die 54. Ausgabe von Österreichs größtem und wichtigstem Filmfestival, das diesmal - um einen Tag verkürzt - bis 2. November mit rund 200 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen wieder Tausende Menschen in die Kinos lockt. Der "Kulturmontag" gibt Einblick in das heuer gestraffte, aber facettenreiche wie spannende Programm. Der ORF ist heuer mit sechs im Rahmen des Film-/Fernsehabkommens kofinanzierten Produktionen bei der diesjährigen Viennale vertreten, darunter Valentin Hitz' preisgekrönter Science-Fiction-Streifen "Stille Reserven" mit Clemens Schick und Lena Lauzemis (21. und 23. Oktober) sowie Klaus Händls international gewürdigtes Drama "Kater" mit Lukas Turtur und Philipp Hochmair (1. und 2. November). Präsentiert werden auch vier Dokumentarfilme: Maya McKechneays "Sühnhaus" (25. Oktober), Nikolaus Geyrhalters "Homo Sapiens" (30. und 31. Oktober), Michael Palms "Cinema Futures" (30. und 31. Oktober) und Peter Stephan Jungks "Auf Ediths Spuren" (31. Oktober und 1. November). Alle sechs Produktionen sind u. a. für den Wiener Filmpreis nominiert, der bei der Abschlussgala der Viennale am Mittwoch, dem 2. November, verliehen wird. Im Rahmen der Retrospektive läuft außerdem Niki Lists Klassiker "Müllers Büro" (26. Oktober). Viennale im ORF Auch on air würdigt der ORF das österreichische Filmfestival: Neben umfassender aktueller Berichterstattung in TV, Radio und Online zeigt ORF 2 am Sonntag, dem 16. Oktober, um 23.05 Uhr das bei der Viennale 2014 mit dem Wiener Filmpreis ausgezeichnete Spielfilmdebüt der iranisch-österreichischen Regisseurin und Drehbuchautorin Sudabeh Mortezai, "Macondo". Das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Flüchtlingsdrama erzählt die Geschichte des elfjährigen Ramasan aus Tschetschenien, der in der Flüchtlingssiedlung Macondo am Rand von Wien versucht, seine Familie unter widrigen Umständen zusammenzuhalten - eine Coming-of-Age-Story über Identität In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Traxl Gäste: Gäste: Richard David Precht (Autor) Originaltitel: Kulturmontag