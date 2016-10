ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Eva Kresic - Köchin bei Peter Alexander / "Bewusst gesund"-Initiative "Fit fürs Leben" - Camp für übergewichtige Kinder / Mein Freund auf vier Pfoten - Waterloos Hund / DJ BoBo - "Der ganz normale Wahnsinn" / Liebes Leben - Gäste Bernhard und Magda Bauer A 2016 2016-10-17 04:40 Stereo 16:9 Merken Eva Kresic - Köchin bei Peter Alexander: "Ein Stückchen vom Himmel - Geschichten und Gerichte aus meiner Zeit mit Peter Alexander" verspricht Eva Kresic, die den Superstar jahrelang bekocht und von seiner privaten Seite kennengelernt hat. In "heute leben" verrät sie auch das Lieblingsrezept des Entertainers. "Bewusst gesund"-Initiative "Fit fürs Leben" - Camp für übergewichtige Kinder: Kinder werden immer dicker. Jedes vierte Kind in Österreich ist übergewichtig. Und immer mehr Kinder haben bereits Adipositas, also krankhafte Fettleibigkeit. Die beste Chance, dauerhaft abzunehmen, ist für sie ein mindestens sechswöchiger Langzeitaufenthalt in einer speziellen Reha-Klinik, wo mit Sport, Ernährung und Psychotherapie eine Verhaltensveränderung in Richtung gesunde Lebensweise erreicht werden kann. Doch in Österreich gibt es so ein Angebot nicht. Nur in Ausnahmefällen finanziert die Sozialversicherung einen Aufenthalt in einer Spezialklinik in Bayern. "heute leben" hat die Klinik Schönsicht in Berchtesgaden besucht. Dort werden seit zehn Jahren die langfristigen Abnehmerfolge in Rahmen einer großen Studie wissenschaftlich dokumentiert. Zu Gast im Studio ist dazu Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin. Mein Freund auf vier Pfoten - Waterloos Hund: Hund Max kam durch Zufall zu Waterloo und wirbelt seit Anbeginn das Leben von Familie Kreuzmayr kräftig durcheinander - "heute leben" hat Max in Oberösterreich besucht. DJ BoBo - "Der ganz normale Wahnsinn": Seit fast 25 Jahren ist der Schweizer DJ BoBo im Showgeschäft. Darüber und über seine Familie hat er nun unter dem Titel "Popstar. Der ganz normale Wahnsinn" ein Buch geschrieben - "heute leben" hat den Entertainer zum Interview getroffen. Liebes Leben - Gäste Bernhard und Magda Bauer: "Liebes Leben - wie wir 46 Jahre nach unserer Hochzeit die Lust und die Liebe neu entdeckten" - die Studiogäste Bernhard und Magda Bauer haben ein Buch über ihren ungewöhnlichen "zweiten Frühling" geschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm (Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin) Originaltitel: heute leben