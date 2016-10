ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2553 D 2016 2016-10-18 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken André will den Namen des Auftraggebers von Nadine wissen, doch sie bleibt standhaft und verrät Beatrice nicht. Beatrice überredet währenddessen Friedrich, sich mit Nadine zu treffen und ihr das Geld zu geben, das sie ihr noch schuldig ist. Nadine verläuft sich jedoch auf dem Weg zum Treffpunkt im Wald und stößt auf Werner, der ihr ins Gewissen redet und ihr seine Hilfe anbietet. Als Beatrice Werner und Nadine zusammen im Hotel sieht, wittert sie die Gefahr und verlangt von Nadine, dass sie den "Fürstenhof" sofort verlässt. Bevor Nadine in den Bus steigt, hinterlässt sie einen brisanten Brief für André - Trotz Claras Appell weigert sich Melli, ihre Medikamente weiter zu nehmen. Clara weiht Adrian daraufhin in ihre Sorge um Melli ein. Als Adrian Melli auf die Tabletten anspricht, reagiert diese trotzig. Mellis Verhalten überfordert Clara. Adrian versucht sie zu trösten und verspricht, ihr gemeinsames Geheimnis zu bewahren. Er merkt nicht, dass Desirée die Situation mitbekommt. Michael ist vom Fleiß seines Sohnes, der die Aufnahmeprüfung für das Musikinternat schaffen will, sehr angetan. Nils gibt Fabien den Tipp, sich an Charlotte zu wenden, da sie gute Kontakte zu der Stiftung hat, bei der sich Fabien für ein Stipendium beworben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Michèle Wacker (Clara) Max Alberti (Adrian) Louisa von Spies (Desirée) Mona Seefried (Charlotte) Erich Altenkopf (Michael) Bojana Golenac (Melli) Isabella Hübner (Beatrice) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald