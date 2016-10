ORF 2 05:10 bis 06:00 Familienserie Ein Schloss am Wörthersee Folge: 14 Hoppla Zwillinge D 1991 Untertitel Merken Der Wein im Schlosshotel mundet den Gästen nicht sehr. Lennie Berger nimmt sich diese Kritik zu Herzen und beschließt, von nun an für den Weinkauf selbst zu sorgen. Auf seiner Reise in die Wachau lernt Lennie Anita Straßberg kennen. Beide finden sich auf Anhieb sympathisch. Wenig später trifft er die gleiche Dame wieder und begrüßt sie überschwänglich. Doch diese begegnet ihm reserviert, als ob sie ihn nicht kenne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Lennie Berger) Pierre Brice (Andre) Alice Kessler (Anita Strassberg) Ellen Kessler (Erika Strassberg) Julia Biedermann (Ida Jellinek) Mike Krüger (Bob Sager) Christine Schuberth (Ulla Wagner) Originaltitel: Ein Schloss am Wörthersee Regie: Horst Kummeth Drehbuch: Erich Tomek Kamera: Klaus König Musik: Franco Andolfo