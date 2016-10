ORF 2 20:15 bis 21:50 Show Mei liabste Weis A 2016 2016-10-15 02:20 Stereo Live 16:9 Merken Franz Posch begrüßt seine Musikanten/innen und Gäste am sonnigen Plateau von Serfaus Fiss Ladis im "Oberen Gericht" ganz im Westen Tirols. Die 3 Orte hoch über dem Inntal haben sich ganz dem Familien-Tourismus verschrieben. Unzählige Freizeitaktivitäten für Familien mit Kindern bieten Spaß und Erlebnis am Berg. Der Oktober ist die Zeit der Jagd. Alexander Marent, ein Spitzenkoch aus Fiss, bereitet einen gebratenen Rehrücken zu und verfeinert die "Liabste Speis" mit einem Hauch seiner modernen Gourmet-Küche. Die Musikantinnen und Musikanten: Franz Posch & seine Innbrüggler Jung und Frisch Rupert Stecher u. Willi Thöni Die Huangartler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franz Posch Gäste: Gäste: Franz Posch & seine Innbrüggler, Jung und Frisch, Rupert Stecher, Willi Thöni, Die Huangartler Originaltitel: Mei liabste Weis