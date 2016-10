ORF 2 17:05 bis 17:30 Magazin Bewusst gesund - Das Magazin Sicher unterwegs - Elternhaltestellen machen es möglich / Gut und gesund - Bio-Kochkurs für Kids A 2016 2016-10-17 11:50 Stereo 16:9 Merken * Sicher unterwegs - Elternhaltestellen machen es möglich: Kinder sollten sich pro Tag mindesten eine Stunde bewegen und deshalb kann der Schulweg eine gute Möglichkeit für einen bewegten Start in den Tag sein. Immer häufiger bringen Eltern ihre Kinder jedoch mit dem Auto bis vor die Schultüre. Bewegung und sozialer Kontakt außerhalb des Unterrichts kommen hier sehr kurz. In einigen Ortschaften in Oberösterreich wurden deshalb "Elternhaltestellen" errichtet, an denen die Eltern ihre Kinder verabschieden. * Gut und gesund - Bio-Kochkurs für Kids: Kinder essen gerne Süßes, aber süß muss nicht gleich ungesund sein und Essen muss nicht immer aus Fertigprodukten bestehen. Dass es kinderleicht ist, ein biologisches und gesundes Menü zu zaubern, lernen Kids jetzt in einem Workshop. Damit sollen nicht nur Essstörungen vorgebeugt werden, sondern auch Erkrankungen, denn dicke Kinder werden häufig übergewichtige Erwachsene mit einem hohen Risiko, Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ricarda Reinisch Originaltitel: Bewusst gesund - Das Magazin