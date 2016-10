ORF 2 15:00 bis 15:45 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 163 Wa(h)re Liebe D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ada Galiah, eine junge Frau aus Afghanistan, soll in ihre Heimat abgeschoben werden. Das ist für Ada insofern doppelt bitter, als sie sich bis über beide Ohren verliebt hat. Sie und ihre Herzallerliebster, Paul Meisel, wollen heiraten, doch leider sieht Bürgermeister Wöller Indizien einer Scheinehe gegeben und verweigert seine Einwilligung. Ein Fall für Hanna, bei dem das verweifelte Paar Hilfe sucht. Indes muss sich Schwester Agnes mit einem ungebetenen Gast herumschlagen, der ständig ihre Küche in Beschlag nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Gaby Dohm (Louise von Beilheim) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Katharina Hackhausen (Tabea von Beilheim) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Dennis Satin Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Sven Kirsten Musik: Philipp F. Kölmel, Arnold Fritzsch