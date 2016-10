ORF 2 17:05 bis 17:55 Reportage Zurück zur Natur Mutter Erde Spezial: "Unser Essen" A 2016 Stereo 16:9 Merken "Unser Essen"Österreich ist ein Land reich an kulinarischen Spezialitäten und Einzigartigkeiten. Ihre Herstellungsweisen prägen seit Jahrhunderten die Landschaft und die Leute. Dennoch werden auch hier Lebensmittel verschwendet. Maggie Entenfellner zeigt in dieser Spezialausgabe, dass es auch anders geht. Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gibt es Menschen, die sich diesem Problem annehmen und in der Lebensmittelproduktion neue Wege gehen. In Innsbruck informiert der "Feld Verein" über weggeworfenes Gemüse und Obst - und kocht es ein. In Krumbach in Niederösterreich haben die Reisenbäuerinnen gemeinsam mit Menschen aus der Region eine solidarische Landwirtschaft gegründet. Im Bregenzerwald verkauft Markus Dorner das Fleisch seiner Rinder nur in 11-Kilo-Paketen ab Hof. Renate Triendl baut als Regionalversorgerin in Sistrans in Tirol eine kleine aber feine Bio-Gemüsekooperative auf. Und in Kötschach-Mauthen wollen die Zankls als Käsemacher und Milchbauern ein gutes Leben führen. Eine kulinarisch-nachhaltige Reise durch Österreich, zurück zur Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maggie Entenfellner Originaltitel: Zurück zur Natur