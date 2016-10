ORF 2 13:30 bis 14:00 Magazin Heimat Fremde Heimat Essen und Migration - Zuwanderer verändern Esskultur A 2016 2016-10-16 04:05 Stereo 16:9 Merken Anlässlich des Welternährungstags am Sonntag, dem 16. Oktober 2016, zeigt "Heimat Fremde Heimat" - präsentiert von Silvana Meixner - in einer Spezialsendung um 13.30 Uhr in ORF 2, wie vielfältig die heutige Esskultur durch die Globalisierung wurde: Exotische Früchte, Kaffee und Tee gehören heute zum heimischen Alltag und sind aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken. In jeder Kleinstadt befinden sich eine italienische Pizzeria, ein asiatisches Restaurant oder ein griechisches Lokal und die Konsumentinnen und Konsumenten wollen auf ein ganzjähriges und preiswertes Angebot an Lebensmitteln aus aller Welt nicht mehr verzichten. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch die Arbeitsmigration in den 1960er Jahren in die Wege geleitet. ?edomira Schlapper hat sich dieses Kapitel österreichischer Migrationsgeschichte näher angeschaut. Der Welternährungstag ist aber auch Anlass, um aktuellen Trends in der kulinarischen Landkarte Wiens nachzugehen. Ajda Sticker hat sich durch das vielfältige gastronomische Angebot in der Bundeshauptstadt durchgekostet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Silvana Meixner Originaltitel: Heimat, fremde Heimat