Es war die Woche des Hans Jörg Schelling. Am Mittwoch präsentierte der Finanzminister dem Parlament das Budget 2017 mit neuen Schulden, aber unter Einhaltung der EU-Stabilitätskriterien. Schelling nützte die knapp einstündige Rede aber auch für Breitseiten gegen wirtschaftspolitische Konzepte des Koalitionspartners SPÖ, der tags darauf in den Gegenangriff ging. Wie tragfähig ist die Sparpolitik? Ist ein Nulldefizit trotz Hypo und Flüchtlingskrise erreichbar? Wann wird eine Pensionsreform nötig? Und wie stellt sich Schelling Änderungen beim Finanzausgleich mit den Ländern vor? Die Fragen stellen: Angela Sellner "Österreich" und Christoph Varga ORF