ORF 2 09:05 bis 09:35 Dokumentation Orte der Kindheit Maria Bill A 2016 2016-10-16 02:15

Peter Schneeberger begleitet diesmal Maria Bill an die Orte ihrer Kindheit nach Trogen, im Appenzeller Mittelland. Nur sehr selten kommt die gebürtige Schweizerin und seit Jahrzehnten Wahl-Wienerin in ihren Heimatort zurück. Aufgewachsen ist sie mit ihren drei Schwestern und rund 250 Kindern aus 12 Nationen im Kinderdorf Pestalozzi, das ihr Vater, der Pädagoge Arthur Bill, geleitet hat. Sie beschreibt sich selbst als extrovertiertes und witziges Kind, dem bereits früh seine Affinität zur Bühne anzumerken war. Bei der alljährlichen Tanz- und Singvorstellung der Kinder für die Kinderdorf-Paten wurde noch zusätzlich ihr Interesse am Schauspiel geweckt. Die Musikalität lag in der Familie und bereits ihre Mutter sang tagtäglich beim Kochen Chansons ihrer Lieblingssängerin Edith Piaf.

Originaltitel: Orte der Kindheit Regie: Ute Gebhardt