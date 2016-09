ORF 2 09:55 bis 10:40 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 19 Voll daneben A 1996 Untertitel Merken Die Bezirksräte Schoitl und Gneisser machen einen Karrieresprung. Gneisser wird Abgeordneter im Rathaus, Schoitl wird in die Wirtschaftskammer berufen. In ihren neuen Funktionen begleiten sie eine Delegation nach Budapest. Euphorisch reisen sie ab. Ein Schweizer Fernsehteam kommt nach Kaisermühlen, um eine Dokumentation über den Bezirk zu machen. Rasch merken die Kaisermühlener, dass sie verunglimpft werden sollen. In Budapest fallen Schoitl und Gneisser zwei Prostituierten in die Hände, die sie betäuben und berauben.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan