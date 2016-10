ORF 3 21:55 bis 23:35 Dokumentation Das große Museum A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mehr als zwei Jahre hat sich Johannes Holzhausen im Kunsthistorischen Museum in Wien umgesehen. Der Film zeigt routinierte Handgriffe, vor allem aber lebhafte Mikrodramen, in denen die Arbeitskräfte als interessante Protagonisten hervortreten. Ein neugieriger, verschmitzt humorvoller Blick hinter die Kulissen einer weltberühmten Kulturinstitution. Der tägliche Routinebetrieb, in Bezug zur Tradition des Hauses. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das große Museum Regie: Johannes Holzhausen Drehbuch: Constantin Wulff, Johannes Holzhausen