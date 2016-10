ORF 3 13:50 bis 14:40 Dokumentation Die Steirische Harmonika Musik aus dem Gebirge A 2008 Stereo 16:9 Merken Auf die großen Konzertbühnen hat sie es nicht geschafft, dafür ist die steirische Harmonika aber das beliebteste Unterhaltungsinstrument der ?kleinen Leute?. In den letzen zwei Jahrzehnten ist sie sehr in Mode gekommen, weil man damit nach kurzer Zeit schon einfache Stücke spielen kann. Die steirische Harmonika hat eigentlich mit der Steiermark wenig zu tun: Das Instrument wurde 1829 in Wien zum Patent angemeldet. Steirisch' war damals allgemein die Bezeichnung für Musik aus dem Gebirg. Gerald Groß hat auf seiner Reise durch die Steiermark Musikanten besucht, die auf Tanzböden, bei Hochzeiten, und in Almhütten aufspielen. Der Pichler Hans ist einer vom alten Schlag: Er ist in einem Wirtshaus aufgewachsen und hat das Spielen nur nach dem Gehör gelernt. Junge Musikanten gehen heut andere Wege: Stefanie Unterberger und Kerstin Pleschonig haben ihre Ausbildung am Salzburger Mozarteum erhalten. Das genügt aber nicht, sagen sie, weil man ganz andere Fähigkeiten haben muss, wenn man im Wirtshaus oder zum Tanz aufspielt. Die Citoller Tanzgeiger mit ihrem Harmonikaspieler Hubert Pabi haben ihren Stil längst gefunden. Sie sind seit drei Jahrzehnten zusammen und haben auch in Bayern begeisterte Anhänger. (Doku 2008) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Steirisiche Harmonika - Musik aus dem Gebirge