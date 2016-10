ORF 3 23:30 bis 01:05 Liebesfilm Cairo Time CDN, IRL, EG 2009 Wh. im Nachtprogramm, ORFIII Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hochatmosphärische und lebensfrohe Liebeserklärung an Kairo, in der eine Diplomatengattin von einem alleinstehenden Einheimischen in die geheimnisvolle Metropole eingeführt wird: Juliette, gebildete und gut aussehende Diplomatengattin und Modejournalisten in den Fünfzigern, fliegt nach Kairo und wartet in einem Luxushotel auf ihren Ehemann, der für die UN arbeitet. Als dieser sich immer mehr Zeit lässt, begibt sich Juliette auf Erkundungstour durch die exotische Metropole. Bald lernt sie den alleinstehenden Tareq kennen, der sie in die Geheimnisse seiner Stadt einführt. Gemeinsam flanieren sie durch Kairo und verlieren sich in Gesprächen über sich, Liebe und Glück. Die kanadisch-syrische Regisseurin Ruba zeigt in ihrer hypnotischen, Liebeserklärung an Kairo die ägyptische Metropole als flirrenden Ort voller Leben. Auch wenn einzelne kulturellen Schwierigkeiten leise anklingen, geht es ihr in ihrem zweiten Film nach "Sabah" vor allem um ein hochatmosphärisches Porträt von Kultur und Menschen und eine fragile Romanze, die von der hinreißenden Pianomusik sowie den beiden herausragenden Darstellern Patricia Clarkson und Alexander Siddig getragen wird. Mit: Patricia Clarkson (Juliette Grant), Alexander Siddig (Tareq Khalifa), Elena Anaya (Kathryn), Tom McCamus (Mark), Amina Annabi (Yasmeen), Andrew Cullen (Jim), Mona Hala (Jameelah), Cynthia Amsden (Partygast). Kanada/Irland/Ägypten, Liebesfilm, 2009 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Clarkson (Juliette Grant) Alexander Siddig (Tareq Khalifa) Elena Anaya (Kathryn) Amina Annabi (Yasmeen) Tom McCamus (Mark) Mona Hala (Jameelah) Fadia Nadda (Hanan) Originaltitel: Cairo Time Regie: Ruba Nadda Drehbuch: Ruba Nadda Musik: Niall Byrne Altersempfehlung: ab 6