ORF 3 15:00 bis 16:30 Komödie Im Weltraum gibt es keine Gefühle S 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schwedisches Feel-Good-Movie über einen jungen Mann, der zwischen fest geregelten Bahnen und Chaos durchs Leben schwebt: Der 18-jährige Simon leidet unter dem Asperger-Syndrom, eine Art Autismus mit Merkmalen wie akribische Planung von Abläufen, Fixierung auf Kreise, den immer gleichen Mahlzeiten und Kleidung für jeden einzelnen Tag. Als er sich mit den Eltern überwirft, zieht er zu seinem älteren Bruder Sam, dessen Freundin bald genervt auszieht. Kurz entschlossen sucht er für den Verlassenen eine neue Partnerin und trifft auf eine unberechenbare und spontane Frau, die in keines seiner mathematischen Muster passt. Mit einem märchenhaften Trick versucht er die beiden zu verkuppeln. In der Tradition von "Rain Man" nimmt der erst 25-jährige Andreas Öhman, seinen Protagonisten ernst und inszeniert die seltsamen Verhaltensweisen mit Ideenreichtum und leiser Poesie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Skarsgård (Simon) Martin Wallström (Sam) Cecilia Forss (Jennifer) Sofie Hamilton (Frida) Susanne Thorson (Jonna) Kristoffer Berglund (Peter) Jimmi Edlund (Björn) Originaltitel: I rymden finns inga känslor Regie: Andreas Öhman Drehbuch: Jonathan Sjöberg, Andreas Öhman Kamera: Niklas Johansson Musik: Josef Tuulse Altersempfehlung: ab 6

