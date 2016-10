ORF 3 11:50 bis 12:35 Dokumentation Mythos Geschichte Lebensraum Nationalbibliothek Lebensraum Nationalbibliothek A 2016 Stereo 16:9 Merken Wer in Wien studiert hat, kennt mit großer Wahrscheinlichkeit die Österreichische Nationalbibliothek von innen - und viele andere auch. Sie ist ein Hort des Wissens im Herzen von Wien, in der sich überall die große habsburgische Geschichte widerspiegelt. Im Jahr 1368 fing es mit dem ersten Buch an, dem sogenannten Evangeliar des Johannes von Troppau. Maximilian I., der die Habsburger mit seiner Heiratspolitik zur europäischen Dynastie gemacht hatte, erweiterte die Sammlung massiv. Später übersiedelte sie aus Tirol von Schloss Ambras nach Wien an den Josefsplatz und später in die Neue Hofburg. Die ORFIII-Neuproduktion erzählt die Geschichte der Nationalbibliothek bis in die Gegenwart und in die ?Zukunft des Wissens?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12