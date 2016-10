ORF 3 04:05 bis 04:40 Diskussion science.talk Wissenschaftsgala Wissenschaftsgala A 2016 2016-10-20 13:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sie ist mittlerweile zu einem Fixtermin für Wissenschafter aus ganz Österreich geworden: Die Wissenschaftsgala des Landes Niederösterreich zeichnet auch heuer wieder die besten Forscherinnen und Forscher aus Österreichs größtem Bundesland aus. Im Schloss Grafenegg wird Landeshauptmann Erwin Pröll in feierlichem Rahmen Anerkennungspreise und Würdigungspreise an herausragende Persönlichkeiten und Forschungsinstitutionen vergeben. Die Gala ist auch Anlass, die 100. Folge der TV-Sendung "science.talk" in ORF III zu feiern. Bereits 100 Mal hat Barbara Stöckl namhafte Personen aus Wissenschaft und Forschung zum Gespräch gebeten, um Ihre Arbeit bekannt zu machen und über gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. In Anlehnung an eine Ausstellung von Nobelpreisträgern in Stockholm hat jeder Gast im "science.talk" sein Forschungsgebiet in einer Skizze dargestellt. Unter dem Titel "wissenschaf(ft).bilder" ist nun ein illustrer Bildband mit all diesen Zeichnungen erschienen, der im Rahmen der Gala präsentiert wird. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst steht auch im Mittelpunkt der diesjährigen Key-Note-Diskussion, zu der der Kinderpsychiater und Schriftsteller Paulus Hochgatterer und der Kulturgeschichtsforscher Ernst Strouhal geladen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Stöckl Gäste: Gäste: Erwin Pröll Originaltitel: science.talk