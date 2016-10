ORF 3 02:00 bis 02:35 Magazin treffpunkt medizin Forschen heilt Krebs Forschen heilt Krebs A 2010 2016-10-19 04:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Treffpunkt Medizin widmet sich in einer Schwerpunktreportage - der Kinderkrebsforschung in Österreich am St. Anna Kinderkrebsforschungsinstitut des St. Anna Kinderspitals in Wien. " Ich habe gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Man hat mich zur Untersuchung ins St. Anna Kinderspital geschickt und ich mußte gleich dableiben. Dort hat man dann festgestellt, daß ich Leukämie habe " so schildert Tobias, ein siebenjähriger Kinderkrebspatient seine Schicksalsstunden, als er und seine Familie vor drei Jahren völlig unerwartet von seiner schweren Erkrankung erfahren haben. Tobias gilt mittlerweile als geheilt. Noch vor 40 Jahren standen seine Heilungschancen bei unter 20%. Nach heutigem Stand der Medizin können in Europa heute drei von vier Kindern geheilt werden. Experten sind sich einig: Ohne gezielte Forschung wären diese Heilungserfolge unmöglich gewesen. Wien genießt in der Kinderkrebsforschung und das St. Anna Kinderspital im speziellen einen weltweiten Ruf. Die klinische Erfahrung und die intensiven Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre haben beigetragen, die Entstehung und den Verlauf bei Kinderkrebserkrankungen besser zu verstehen. Das klinisch tätige Personal unter der ärztlichen Leitung von Priv. Doz. Dr. Georg Mann arbeitet quasi Tür an Tür eng mit den rund 70 Forschern des St. Anna Kinderkrebsforschungsinstitutes zusammen. Jährlich erkranken rund 250 Kinder in Österreich an Krebs. Die meisten von ihnen an Blutkrebs, Hirntumoren oder Lymphknotenkrebs. Und ein wesentlicher Faktor dabei ist: Kinder sind keine Erwachsenen. Das heißt, Krebserkrankungen beim Kind sind aufgrund des raschen Wachstums von "entarteten" Zellen, die keine Funktion mehr übernehmen, besonders problematisch und speziell zu behandeln. Zudem kommt ein weitere Problematik der Medikation, wie auch Univ. Doz. Dr. Ruth Ladenstein im Zuge der Präsentation des Forschungsprojektes "Forschen heilt Krebs" ausführt; es gibt bislang noch keine eigens für Kinder entwickelten Medikamente, es gibt nur Anpassungen in Dosierung und Anwendung bereits zugelassener. Das bedeutet, dass Ärzte - um Kinder heilen zu können - Medikamente einsetzen - die eigentlich für diese nicht zugelassen sind, weil sie nur an Erwachsenen ausreichend getestet und für deren Anwendung frei gegeben wurden. . Für die Forscher und Mediziner ein ständiger Spannungsbereich - auf der einen Seite die Erfolge in der Krebstherapie und auf der anderen Seite die harte faktenorientierte Statistik und strenge Regularien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treffpunkt Medizin