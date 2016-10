ORF 3 18:10 bis 19:00 Dokumentation Untersberg - Sagenreiche Natur A 2012 Wh. am 20.Oktober, ORFIII Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Untersberg gilt als der sagenreichste Berg der Alpen - reich an Mythen und Höhlen. Ein riesiger Gebirgsstock zwischen Salzburg und Bayern. Der Hausberg für Tausende Städter, von den Bewohnern der Region auch Wunderberg genannt. Die unverwechselbaren Menschen der wunderschönen Landschaft erzählen ihre Geschichten und gewähren Einblick in ein vom Berg geprägtes Leben. Unaufgeregte und bescheidene Menschen, die gelernt haben, in und mit der Natur zu leben: Sennerinnen und Hüttenwirte, Skitourengeher, Höhlenforscher und Kletterer. Doch immer mehr Menschen suchen im Gebirge neue Herausforderungen und den besonderen Nervenkitzel. 500.000 Menschen im Jahr besuchen den Untersberg. Ein Film von Thomas Rilk und Bernd Seidel Der Film ist eine In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Untersberg - Sagenreiche Natur