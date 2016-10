ORF 3 14:30 bis 16:30 Drama Ihr werdet euch noch wundern F, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Altmeister Alain Resnais lässt in einem emotionalen Erinnerungsreigen die französische Schauspiel-Elite auftrumpfen: Nach dem Tod eines Bühnenautors erhalten bekannte Schauspieler einen Telefonanruf und die Aufforderung sich in das Haus des Verstorbenen zu begeben. Dort erwartet sie das Video von Proben einer jungen Theatertruppe. Während der Vorführung mischen sich Realität und Fiktion, erinnern sich die Anwesenden an die Zeit, als sie in den Anouilh-Stücken "Euridyce" und "Cher Antoine" auftraten, drehen die Uhr zurück, durchleben noch einmal Liebe, Verrat und Eifersucht. Altmeister Alain Resnais inszeniert das Drama zwischen Orpheus und Eurydike als delikate Spielerei um Emotionen und Form, als Reflektion über die Kunst. Der fast Neunzigjährige zerlegt in diesem intellektuellen Feuerwerk über Leben und Tod lustvoll die narrativen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge, lässt nur den originalen Theatertext übrig. Wenn sich immer wieder Türen und neue Perspektiven öffnen, werden die Bretter, die die Welt bedeuten, zur Schaubühne des Lebens. Mit: Sabine Azéma (Sabine Azéma), Anne Consigny (Anne Consigny), Pierre Arditi (Pierre Arditi), Lambert Wilson (Lambert Wilson), Michel Vuillermoz (Michel Vuillermoz), Michel Piccoli (Michel Piccoli In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Azéma (Sabine Azéma / Eurydice 1) Anne Consigny (Anne Consigny / Eurydice 2) Pierre Arditi (Pierre Arditi / Orpheus 1) Lambert Wilson (Lambert Wilson / Orpheus 2) Mathieu Amalric (Mathieu Amalric / Monsieur Henri) Michel Piccoli (Michel Piccoli / der Vater) Anny Duperey (Anny Duperey / die Mutter) Originaltitel: Vous n'avez encore rien vu Regie: Alain Resnais Drehbuch: Alain Resnais, Laurent Herbiet Kamera: Eric Gautier Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12