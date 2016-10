ORF 3 09:45 bis 10:30 Reportage Aufgetischt: Im Kleinwalsertal Im Kleinwalsertal Im Kleinwalsertal A 2015 2016-10-19 16:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Kleinwalsertal wird erst im 14. Jahrhundert von den Walsern, alemannischen Bauern und Hirten, besiedelt. Aufgrund der geografischen Lage orientieren sich die Kleinwalsertaler lange Zeit nach Deutschland. Von dort kommen auch viele Touristen und Arbeitskräfte. An starken Tagen sind 17.000 Gäste im Tal, das nur etwas mehr als 5.000 Einwohner hat. Menschen aus 47 Nationen - darunter die Fidschi-Inseln, Bolivien und Jamaika - leben in diesem Tal. Kultur ist im Kleinwalsertal vor allem das, was die Menschen in Gemeinschaft selbst tun, im Gegensatz zu einer Kultur, die nur konsumiert wird. Die Nähe zur Bunderepublik Deutschland erfordert Hochwertiges in jede Richtung. Was nicht selbst erzeugt wird, kommt in bester Qualität aus Vorarlberg und dem Allgäu. AUFGETISCHT folgt den Spuren und Geschichten dieser innovativen Menschen, um am Lebensgefühl im Kleinwalsertal teilzuhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aufgetischt