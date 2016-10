ORF 3 03:10 bis 04:00 Reportage Bodensee - Wildnis am großen Wasser D 2016 2016-10-18 11:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jeden Sommer zieht es Kulturinteressierte aus ganz Europa an den Bodensee. Kultur, Wasser und Natur - diese drei Elemente versprechen Festspiele der besonderen Art. Doch auch abseits der großen Bühne versammeln sich jedes Jahr unzählige Besucher. Auch sie kommen meist von weit her. Wie ein Magnet zieht der Bodensee Hunderttausende Zugvögel an. Ihre Routen ziehen sich quer durch Europa. 300 verschiedene Vogelarten starten und landen hier - der See ist für sie Zwischenstation, Brut- oder Winterquartier. In der Nacht werden andere Bewohner wie etwa der Waschbär, der sich hier angesiedelt hat, oder der Biber aktiv. Er ist wiedergekommen, nachdem er bereits vor 350 Jahren durch die starke Bejagung ausgerottet war. Am Ufer schlängelt sich ein anderes Tier: ein Aal, der den Rhein stromaufwärts geschwommen ist und den Landweg vorzieht, wenn er im Wasser nicht mehr weiterkommt. Regisseur Klaus T. Steindl taucht in den Mikrokosmos Bodensee ein. Er geht der Frage nach, was die Attraktivität des Bodensees für die Tierwelt ausmacht, und zeigt in außergewöhnlichen Bildern das faszinierende Treiben unter, auf und über Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Bodensee - Wildnis am großen Wasser

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 210 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 80 Min.