ORF 3 03:30 bis 05:35 SciFi-Film Gold D 1934 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hans Albers als draufgängerischer Wissenschaftler, der zu verhindern weiß, dass ein Unbefugter zum Herrn der Welt wird, indem er Gold aus Blei gewinnt: Professor Achenbach und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Ingenieur Werner Holk, arbeiten - uneigennützig und zum Wohle der Menschheit, an einer sensationellen Erfindung. In ihrem riesenhaften Laboratorium sind die modernen Alchimisten dabei, mittels Atomzertrümmerung bei mehreren Millionen Volt Blei in Gold umzuwandeln. Doch es gibt finstere Gegner, die diesen wissenschaftlichen Fortschritt für sich nutzen wollen. Mit: Hans Albers (Werner Holk), Brigitte Helm (Florence Wills), Michael Bohnen (John Wills), Friedrich Kayßler (Prof. Achenbach), Lien Deyers (Margit Möller), Ernst Karchow (Charly Jenkins). D, Science-Fiction, 1934 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Albers (Werner Holk) Brigitte Helm (Florence Wills) Lien Deyers (Margit Möller) Michael Bohnen (John Wills) Friedrich Kayßler (Prof. Achenbach) Ernst Karchow (Willi Lüders alias Charlie Jenkins) Eberhard Leithoff (Chefingenieur Harris) Originaltitel: Gold Regie: Karl Hartl Drehbuch: Rolf E. Vanloo Kamera: Günther Rittau, Otto Baecker, Werner Bohne Musik: Hans-Otto Borgmann

