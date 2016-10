ORF 3 17:35 bis 19:25 Komödie Bomben auf Monte Carlo D 1931 2016-10-17 13:55 Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Weltenbummler Craddock ist Kapitän eines kanonenbestückten Panzerkreuzers des Königreichs Pontenegro. Er weigert sich, es für eine Vergnügungsfahrt der Königin Yola I. zur Verfügung zu stellen. Craddock kreuzt im Spielcasino von Monte Carlo auf, wo er Yola begegnet, ohne sie zu kennen. Er verliert sein Geld und die Löhne für die Matrosen am Spieltisch. Zurück an Bord, droht er, die Bank von Monte Carlo zu beschießen, wenn er das Geld nicht zurück erhält. Hans Albers in der Rolle des Kapitäns, den es wirklich gegeben haben soll. Seemannsgarn dieser Art, forsches Draufgängertum des verwegenen Herzensbrechers und Rebellen-Kapitäns, die Lieder der Comedian Harmonists, die den Schlager "Das ist die Liebe der Matrosen" weltberühmt machten, sorgten für einen Riesenerfolg. Im ersten von drei gemeinsamen Filmen ("Der Mann, der Sherlock Holmes war", "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins") hat Heinz Rühmann als Erster Offizier Peter eine Nebenrolle. Parallel entstand mit Albers eine englische Fassung, in der französischen spielt Jean Murat seine Rolle. Mit: Hans Albers, Heinz Rühmann, Peter Lorre, Ida Wüst, Anna Sten, Kurt Gerron, Rachel Devirys, Otto Wallburg, Karl Etlinger. D, Abenteuer-Komödie, 1931 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Albers (Kapitän Craddock) Anna Sten (Königin von Pontenero Yola I) Heinz Rühmann (Peter, Erster Offizier) Ida Wüst (Isabell, Hofdame) Peter Lorre (Pawlitschek) Karl Etlinger (Konsul von Pontenero) Kurt Gerron (Direktor des Spielcasinos) Originaltitel: Bomben auf Monte Carlo Regie: Hanns Schwarz Drehbuch: Hans Müller, Franz Schulz Kamera: Konstantin Irmen-Tschet, Günther Rittau Musik: Werner Richard Heymann