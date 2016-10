ORF 3 13:50 bis 15:40 Komödie Kleider machen Leute D 1940 Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Heinz Rühmann in einer Verwechslungs-Komödie nach der Novelle von Gottfried Keller: Schneidergeselle Wenzel stutzt einen Frack auf die eigene Figur zurecht. Der Meister wirft ihn daraufhin hinaus und den Frack hinterher. Wenzel macht sich auf den Weg nach Seldwyla und wird von einer herrschaftlichen Kutsche mitgenommen. In Goldach begrüßt man ihn als Graf und nimmt seinen Einwand nicht zur Kenntnis. Wenzel verliebt sich. Als der echte Graf Stroganoff eintrifft, erkennt er, dass Wenzel sich nicht in die Rolle gedrängt hat. Mit: Heinz Rühmann, Hertha Feiler, Fritz Odemar, Hans Sternberg, Hilde Sessak, Rudolf Schündler, Aribert Wäscher, Erich Ponto. D, Komödie, 1940 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Wenzel) Hertha Feiler (Nettchen) Fritz Odemar (Graf Stroganoff) Erich Ponto (Puppenspieler Christoffel) Hilde Sessak (Fräulein von Serafin) Olga Limburg (Begleiterin des Fräulein von Serafin) Hans Sternberg (Küchlin) Originaltitel: Kleider machen Leute Regie: Helmut Käutner Drehbuch: Helmut Käutner Kamera: Ewald Daub Musik: Bernhard Eichhorn