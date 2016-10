ORF 3 12:20 bis 13:50 Komödie Wanted A 1999 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Unfallchirurg Thomas Reiter zieht sich freiwillig in eine geschlossene Anstalt zurück, weil er sich dem Alltag nicht mehr stellen will. Probleme löst er in seiner Vorstellung - einer Western-Fantasie. Ein Pfarrer wird von seinen besorgten Eltern beauftragt, ihren Sohn in die Wirklichkeit zurückzuholen. Als Thomas ihn auffordert, ihm in seine Welt des Westerns zu folgen, erkennt der Pfarrer, dass diese Realitätsflucht nicht frei von Faszination ist ... SchauspielerInnen: Michael Niavarani (Pfarrer), Eva Billisich (Frau Martens), Roland Düringer (Müller), Simon Schwarz (Pfleger), Elke Winkens (Oberschwester), Bibiana Zeller (Mutter), Franz Buchrieser (Vater), Erwin Steinhauer (Klinikvorstand), Karl Markovics, Reinhard Novak, Gerald Votava, Karl Ferdinand Kratzl und Alfred Dorfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfred Dorfer (Thomas Reiter) Michael Niavarani (Pfarrer) Eva Billisich (Frau Martens) Roland Düringer (Müller) Simon Schwarz (Pfleger) Bibiana Zeller (Mutter von Thomas) Franz Buchrieser (Vater von Thomas) Originaltitel: Wanted Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Alfred Dorfer Kamera: Helmut Pirnat Musik: Peter Herrmann, Lothar Scherpe