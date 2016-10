ORF 3 22:40 bis 23:35 Diskussion DENK mit KULTUR Adele Neuhauser und Thorsteinn Einarsson A 2016 2016-10-15 04:15 Stereo 16:9 Merken Dieses Mal zu Gast: Adele Neuhauser und Thorsteinn Einarsson Egal ob als Tatort-Kommissarin, als Julie Zirbner in "Vier Frauen und ein Todesfall" oder als fixe Größe in österreichischen Kinoproduktionen: Adele Neuhauser weiß stets zu brillieren. Und das natürlich auch in der Rolle als Sängerin, gemeinsam mit Birgit Denk. Denn in "DENK mit KULTUR" gibt sie Ray Charles "Hit the Road Jack" zum Besten. Wie Sie über Umwege zum Film kam, was "Faust" damit zu tun hat und was für sie Familie bedeutet, lassen wir sie selbst erzählen. Und apropos Erfolg: Davon kann auch Thorsteinn Einarsson ein Lied singen. Der isländisch-österreichische Künstler gilt als einer der großen Shootingstars der Popbranche, der bereits mit 12 wusste, was er werden will: eine Legende. Somit überrascht es auch wenig, dass er sich für ein Cover eines ganz großen Sängers entschieden hat: "Can't help falling in Love" von Elvis Presley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Adele Neuhauser (Schauspielerin), Thorsteinn Einarsson (Musiker) Originaltitel: DENK mit KULTUR