Dokumentation Der Gigant - Hitlers Riesenflugzeug D 2014

Frühjahr 2012 entdeckten italienische Taucher vor der Küste Sardiniens in 60 Metern Tiefe das Wrack eines riesigen Flugzeugs. Der Fund ist eine Sensation, denn es handelt es sich um die Überreste eines sogenannten ?Giganten?, vor 75 Jahren das größte Flugzeug der Welt. Ursprünglich hatten die Deutschen den Lastensegler, der eine ganze Kompanie samt Ausrüstung und sogar Panzer transportieren konnte, für die Invasion Englands entwickelt. Zusammen mit einer zweiten Maschine war der ?Gigant? am 26. Juli 1943 vom italienischen Militär-Flugplatz Venafiorita Richtung Sardinien gestartet. Nur wenige Minuten später wurden die beiden Transportflugzeuge von acht stark bewaffneten britischen Langstreckenjägern angegriffen und abgeschossen. Die Produktion rekonstruiert den dramatischen Luftkampf und erzählt die Geschichte der Menschen an Bord.